شاهد الفيديو: “عندما ترجع بيروت إلينا بالسلامة” أغنية جديدة لـ”ماجدة الرومي”

فنون
By admin

تستعد السيدة ماجدة الرومي لطرح أغنية جديدة تتمحور حول العاصمة اللبنانية بيروت حيث بدأ الترويج لهذا العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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في هذا الإطار، شوّق شقيق ومدير أعمال الماجدة السيد عوض الرومي الجمهور بنشره مقطع فيديو قصيراً من كواليس تصوير أغنية “عندما ترجعُ بيروتُ إلينا بالسلامة”، الذي تطلّ به الماجدة على جمهورها بتوقيع المخرج اللبناني شربل يوسف، بعد غيابها خلال الآونة الأخيرة عن تصوير الفيديو كليبات الغنائية.

ولم تُكشف أي تفاصيل حول هذا العمل لكن اكتفى الرومي بكتابة التعليق التالي على الفيديو: “ما طوّلت عليكن، بيروت من هون بتبلش، بكرا بتعرفوا الحكاية”.

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