فنانة عربية تتعـرض لعـضـة كلب في الشارع وتقول: احّب الكلاب

ريهام نبيل

قالت الفنانة الشابة ريهام نبيل إنها تعرضت لعضة كلب في الشارع، مؤكدة على حبها للكلاب وأنهم أطيب وأحن خلق الله.

وأضافت ريهام نبيل عبر «فيس بوك»: «أي حد يعرفني أكيد عارف أني بحب الكلاب وبربيهم في البيت أو في الشارع، دلوقتي عضني واحد من الشارع وطبعًا هتبع البرتكول الطبيعي، بس الغريب أني عمري ما هكرهم دول أطيب وأحن خلق الله».

يذكر أن الفنانة ريهام نبيل عادت إلى التمثيل خلال الفترة الماضية وذلك بعد مشاركتها في حكاية «ضى القمر» من مسلسل «إلا أنا» المعروض حلقاتها حاليًا على قناة dmc، وذلك بعد ابعتاد عن التمثيل والوسط الفنى لمدة 6 سنوات، منذ مشاركتها في فيلم «سالم أبوأخته» مع محمد رجب والذى تم عرضه في عام 2014.

وكشفت ريهام في تصريحات صحفية أن سبب غيابها طوال الـ 6 سنوات وانقطاعها عن الوسط الفنى كان بسبب أزمة نفسه تعرضت لها بعد وفاة شقيقها أحمد بشكل مفاجىء في عمر الـ 26 سنة مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرًا وكانت موجوعة ولم تستطع العمل أو القيام بأى شىء.

وتابعت ريهام أنها افتقدت مدير أعمالها أيضًا حيث كان ظهرها وسندها في المجال مضيفة أن وفاته كسرتها لأنها كانت تشاركه معها كل تفاصيل عملها والأدوار التي تختارها لافتة أنها حاولت العودة للعمل وعندما عادت بالفعل وقدمت مشاهد جيدة شعرت أنها ينقصها الروح والسند والدعم.