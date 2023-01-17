الحركة الثقافية في انطلياس حددت موعد المهرجان اللبناني للكتاب

فنون
By cedar

أصدرت الحركة الثقافية في انطلياس بياناً أعلنت فيه عن موعد المهرجان اللبناني للكتاب لهذه السنة، وجاء فيه: “يسرّ الحركة الثقافية- انطلياس أن تبلغ دور النشر والمكتبات والمؤسسات التربوية والإعلامية عزمَها على تنظيم “المهرجان اللبناني للكتاب”، الدورة الخامسة والاربعون، من الجمعة 3 آذار إلى مساء الأحد 12 منه عام 2023، من السّاعة الثالثة بعد الظّهر الى السَاعة التّاسعة مساءً، في الصالة الكبرى لدير مار الياس – انطلياس. يتضمن المهرجان، إضافة إلى معرض الكتاب، المنصّات الرقمية المتخصّصة، تكريمَ أعلام الثقافة في لبنان والعالم العربي: الرعيل الخامس والثلاثون، ندوات ولقاءات ثقافية وشعرية، توقيع عدد من المؤلفين لكتبهم الصادرة حديثاً”. 

وذكّرت الهيئة الإدارية في الحركة بأن “توقيع المؤلفات” الصادرة حديثاً هو من النشاطات الثقافية المرافقة للمهرجان والتي تتيح للمؤلّف فرصة اللقاء والتفاعل مع جمهور واسع من القراء”، داعية “الكتّاب المنفردين إلى إمكانية عرض مؤلفاتهم وبيعها على منصّة “منفردون” في المعرض”. 

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وأعلنت أنه “لأي استفسار الاتصال على الرقم 639472-71 / 406416-04 /405669-04/ 406510-04/، ولحجز التواقيع الإتصال على الرقم 779534-76”. 

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