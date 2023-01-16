وفاة الممثلة الإيطالية جينا لولو بريجيدا عن 95 عاماً

فنون
By cedar

غيَّب الموت الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 95 عاماً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
ولدت لولوبريجيدا في 4 يوليو (تموز) 1927، في منطقة جبلية فقيرة شرق روما، ودرست النحت في أكاديمية الفنون الجميلة في العاصمة.
وتصدرت لولوبريجيدا، إلى جانب صوفيا لورين وكلاوديا كاردينالي، المشهد السينمائي الإيطالي من خمسينات وحتى تسعينات القرن الماضي، قبل أن تتجه إلى التصوير الفوتوغرافي والنحت، بعد الابتعاد عن عالم السينما.
ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها: «أحدب نوتردام»، و«اهزم الشيطان»، وفيلم «جميلة لكن خطيرة».
ولدى لولوبريجيدا ابن وحيد يدعى ميلكو سكوفيتش (66 عاماً)، أنجبته من زوجها الطبيب اليوغوسلافي ميلكو سكوفيتش الذي تزوجته عام 1950.
وتصدرت الممثلة عناوين الصحف على نطاق واسع في عام 2006، عندما أعلنت، وهي في سن 79، أنها ستتزوج من رجل يصغرها بـ34 عاماً. إلا أن لولوبريجيدا ألغت حفل الزفاف في وقت لاحق، وألقت باللوم على وسائل الإعلام في إفساده.
وقالت في مقابلة شهيرة أجرتها عندما كانت في الثمانين من عمرها: «طوال حياتي كنت أرغب في حب حقيقي؛ لكن لم يكن لدي أي حب قط. لم يحبني أحد حقاً. أنا امرأة مرهقة».
وفي عام 2013، عندما كانت تبلغ من العمر 85 عاماً، باعت لولوبريجيدا مجموعة من مجوهراتها عبر دار «سوذبيز» للمزادات في جنيف، مقابل 3 ملايين دولار، تبرعت بها إلى أبحاث الخلايا الجذعية.

«الشرق الأوسط»

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