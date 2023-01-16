ابنة ميشال عون جينيفر، تبهر لجنة تحكيم برنامج مواهب عالمي (فيديو)

جينيفر ميشال عون، المراهقة اللبنانية الاصل البالغة من العمر 13 سنة، أبهرت لجنة تحكيم برنامج المواهب العالمي Sweden Got Talent المعروف بالسويد باسم Talang وذلك بعدما غنت أغنية للفنانة العالمية سيلين ديون وفاجأت كل المشاهدين بصوتها.

جينيفر تأهلت الى المرحلة المقبلة من المسابقة لكن كل التعليقات من المشاهدين جاءت معترضة على النتيجة لانها برأيهم لم تنصف ابنة الـ 13 عاماً وطالبوا بحصولها على الباز الذهبي وتأهلها فورا الى النهائيات الا ان ذلك لم يحصل خلال التصوير.

و اصول جينيفر تنحدر من منطقة ترتج الجبيلية في لبنان وعبّر العديد من اللبنانيون عن فخرها الكبر بها.

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