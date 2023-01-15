أول تعليق من ياسمينا زيتون بعد فوز أميركية بلقب ملكة جمال الكون

فنون
By cedar

تُوّجت المصممة وعارضة الأزياء، آر بوني غابرييل، بلقب ملكة جمال الكون وهي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وأقيم نهائي النسخة ٧١ من مسابقة ملكة جمال الكون، مساء السبت، في نيو أورلينز بالولايات المتحدة وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لـ آر بوني غابرييل.

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وكان مشوار ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٢٢ ياسمينا زيتون قد انتهى ضمن المسابقة بعد اختيار افضل ١٦ مشتركة وفوز الأميركية “ار بوني غابرييل”.

وفي أول تعليق لها قالت ياسمينا بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام: “لقد كانت رحلة رائعة! مليئة بالتقلبات ولكن كلبنانيين لن نستسلم أبدًا لأن لبنان يحتاجنا”.

وشكرت ياسمينا زيتون ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة من أصول لبنانية ريما فقيه، الّتي رافقتها خلال هذه المَهمة الجمالية، كما شكرت عائلتها قائلة: “وإلى عائلتي أحبك أكثر من أي شيء آخر”.

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