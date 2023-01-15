بالفيديو.. فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته “صعبان عليك حالي”

طرح الفنان اللبنانى فضل شاكر أول أغانية في 2023، والتي تحمل إسم «صعبان عليك حالي»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، وميكس وماستر عمرو هاشم.

وتقول كلمات الأغنية: «صعبان عليك حالي.. بقى صعبان عليك حالي.. لأ ما يصعبش عليك غالي.. بقى صعبان عليك حالي.. لأ ما يصعبش عليك.. بقى صعبان عليك حالي.. لأ ما يصعبش عليك غالي.. بقى صعبان عليك حالي.. لأ ما يصعبش عليك غالي لا.. كفايه سيبني بحالي بقى.. إنساني تبت منك أنا إنساني.. صعب الجوع تاني بعت رخيص الغالي.. ابكي وأنا مالي انا مالي انا مالي.. صعب الجوع تاني بعت رخيص الغالي.. ابكي وأنا مالي انا مالي انا مالي.. مالي مالي بيك أنا».

وفي سياق أخر يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كشفت كواليس زيارتها للفنان فضل شاكر في لبنان، حيث أكدت أنها لم تكن تعلم أن الزيارة ممنوعة.

وأوضحت شيرين عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب قائلا: «أنا وفضل شاكر في أصدقاء مشتركين كتير بينا، وبقالي 10 سنين بنتكلم عن طريق التليفون، وفي صديق اقترح إننا نروح نزوره، وقولنا هل دا يصح قالوا آه بس بتصريح من الدولة، وأخدنا التصريح ورحنا وكانت سهرة جميلة وبعدها مشينا».

أضافت: «تاني يوم في حد طلبنا من جهة أمنية وسألونا سؤالا بمنتهى الذوق والأدب وجاوبنا، إحنا مكناش فاهمين، هما مكانوش حابين الزيارة تتم لأن ممنوع لكن إحنا مكناش نعرف».