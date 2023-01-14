5 لقطات تميّز مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023

بدأ العد العسكي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون “71st Miss Universe”، الذي سيُقام مساء اليوم السبت في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية، بعد انتهاء المرحلة نصف النهائية، التي أقيمت ليل الأربعاء الماضي. وبعد تأجيله العام الماضي، تأجبل أيضاً هذا العام من موعده الرسمي في ديسمبر (كانون الثاني) 2022، كي لا يتعارض مع مباريات كأس العالم 2022. وأقيم الاحتفال الأول للمسابقة، الأربعاء الماضي في نيو أورليانز، وتضمن جولات بأزياء مختلفة. واستباقاً للحفل الذي يترقبه المهتمون بمسابقات الجمال، نعرض أبرز 5 لقطات ميّزت الحفل هذا العام:

1. خلال فقرة الأزياء الوطنية، ارتدت ملكة جمال أوكرانيا، فيكتوريا أباناسينكو فستاناً يحمل رسالة سياسية حول صمود شعبها في الحرب الروسية المستمرة على بلدها.

2- هو الحفل الأخير الذي يقتصر على المُشارِكات العازبات، حيث تقرّر بدءاً من الدورة الـ72 قبول مُتباريات من النساء المتزوجات والأمهات.

3- ستحصل الملكة المتوّجة على 250 ألف دولار، وتسكن في شقة فاخرة في مدينة نيويورك، كما ستسافر حول العالم في طائرة خاصة.

4- إطلالة ملكة جمال البحرين خلال مرورها بملابس السباحة بـ “البوركيني” بدلاً من “البكيني”.

5- شعار الأرزة الذهبية كلّل ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، فيما رفعت ملكة البحرين شعار “المساواة”.

المتنافسات في المسابقة

وتتنافس في الحفل المُرتقب 86 شابة من مختلف أنحاء العالم، 25 من أوروبا، 28 من إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، من بينهن شابتان عربيتان، و31 متسابقة من الأمريكيتين، وسيتم اختيار 16 منهن، ثم تصل 5 إلى المرحلة ما قبل النهائية، فـ3 فقط يبلغن اللحظات الحاسمة، لتنتهي المسابقة بتتويج ملكة جمال الكون للعام 2022، الهندية هارناز ساندو، التي أعادت اللقب إلى بلدها الهند لأوّل مرّة منذ 21 عاماً، خليفتها ملكة جمال الكون 2023.

عربيتان في ملكة جمال الكون

ولعل من أجمل ما يُميّز حفل ملكة جمال الكون هذا العام هو مُشاركة ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينا زيتون (20 عاماً) وزميلتها ملكة جمال البحرين إيفلين خليفة (24 عاماً) بالحدث الجمالي الأضخم.

زيتون، التي انتُخبت في يوليو (تموز) الماضي في حفل كبير أعاد أجواء انتخابات ملكة جمال لبنان، طالبة إعلام سنة ثالثة، عارضة أزياء وناشطة على مواقع التواصل، وحازت اللقب بعد غياب 3 سنوات بسبب جائحة كورونا والأوضاع التي مر بها لبنان.

أما إيفلين خليفة، في بحرينية من أم روسية، درست تخصّص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات “ديور”.