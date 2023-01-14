ستيفاني صليبا تواجه غادة عون.. اليكم الشكاوى التي قدمتها ضدها

فنون
By cedar

أفادت “لها” أنّ الممثلة ستيفاني صليبا ردّت على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، برفع أكثر من دعوى قضائية ضدّ الأخيرة.

وأكّد وكيل صليبا القانوني أنه تقدم بثلاث شكاوى ضدّ عون الأسبوع الماضي، موضحاً أن الأولى هي طلب ردّ القاضية من محكمة الاستئناف لرفع يدها عن الملف بحجة أنّها “منحازة”، أما الدعوى الثانية فهي مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين، والدعوى الثالثة هي شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي لرفع يدّ عون عن الملف. (لها)

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