بالصورة: كيم كارداشيان بـدون مــلابـس رداً على زواج كاني ويست سراً

نشرت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، صوراً يبدو أنّها ردا على زواج طليقها مغني الأمريكي الراب كاني ويست سراً.

وأفادت تقارير أن كاني ويست تزوج من مصممة عقارات في حفل خاص، بعد شهرين فقط من طلاقه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ونشرت كيم كارداشيان صوراً، ظهرت فيها بـ”بيكيني” أسود، داخل غرفة الساونا.وعلّقت: “إنها ليست دائمًا أقواس قزح وفراشات … أحيانًا تكون أقواس قزح وساونا “.

جاء هذا بالتزامن مع تقارير عن أن كاني ويست، البالغ من العمر 45 عامًا، قد تزوج سراََ من بيانكا سينسوري والتي تعمل في شركته لبيع الملابس بالتجزئة “Yeezy“.

وذكر موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، أن الثنائي تزوجا في حفل خاص، من دون أن يسجلاه بشكل قانوني. ومع ذلك، شوهدا في الأماكن العامة وفي أيديهما خاتما زواج.

ورصدت عدسات الكاميرا الثنائي في أحد مطاعم فندق “والدورف أستوريا” في بيفرلي هيلز.

وشاركت كيم كارداشيان، رسائل مشفرة على خاصية “ستوري إنستغرام”، قالت في واحدة منها: “تذكر أن الخراف السوداء دائماً تتحول إلى ماعز. تابع ما تقوم به”.

وقالت أيضاً: ” الأشخاص الذين يريدونك أن تفوز، سيساعدونك على تحقيق ذلك. تذكر ذلك”.

ومن المعروف أنّ كيم وكاني تزوجا في عام 2014، بعد عامين من المواعدة في عام 2012.

وفي عام 2021، تقدمت كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.