جورج وسوف ينوي «اعتزال الغناء» بسبب وفاة إبنه «وديع»

فنون
By admin

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، عن اعتزال الفنان جورج وسوف، بعد وفاة نجله «وديع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إثر وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في بيروت.

اعتزال جورج وسوف
وقالت هنادي عيسي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه، لأنه لن يتحمل سماع لقب «أبو وديع» أثناء الغناء على المسرح.

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وأضافت أن المقربين من جورج وسوف، يحاولون إثناءه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله والاستمرار في الغناء.

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