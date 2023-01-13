بالفيديو: شيرين تسأل الجمهور: بتحبوا حسام حبيب؟ الجمهور: لا

فنون
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تحول سؤال شيرين عبد الوهاب خلال حفلها ليلة أمس في الكويت إلى ترند على السوشيال ميديا، والسؤال هو “بتحبوا حسام حبيب؟”، ليهتف الجمهور بعدها ” لا.. ما نحب حسام”، فقابلت هذه الجواب بالضحك.

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وتصدر اسم شيرين، اليوم الجمعة، محرك البحث على غوغل بعد حفلها على مسرح أرينا في الكويت، الحفل هو الأول لـ شيرين بعد الأزمات مع زوجها حسام حبيب، والتي انتهت بعودتهما إلى حياتهما الزوجية، بعد العديد من الخلافات التي جرى تناولها إعلاميًا بكثافة.

الحفل شهد حضورًا كثيفا من الجمهور الكويتي.. حيث قاموا بدعمها كالعادة ورحبوا بعودتها، وغنت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، وحرصت على تحية المطرب اللبناني، فضل شاكر.

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