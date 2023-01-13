عربيتان بمسابقة ملكة جمال الكون من هما؟.. ووليد توفيق يدعو لدعم اللبنانية

ايفلين خليفة

تشارك جميلتان عربيتان في مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر عقدها بتاريخ الـ 14 من يناير/ كانون الثاني، وهما عارضة الأزياء وعازفة البيانو الروسية – البحرينية ايفلين خليفة، وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في مسابقة ملكة جمال الكون.

ياسمينا زيتون

وأطلقت قناة LBC اللبنانية حملة لدعم ملكة جمال لبنان لعام 2022 من أجل الفوز بمسابقة ملكة جمال الكون، وشارك في هذه الحملة العديد من نجوم لبنان من بينهم وليد توفيق، المتزوج من ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق، الذي شارك عبر حسابه في ”تويتر“ تغريدة، كتب فيها: ”صوتوا للبنان اليوم .. صوتوا لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون للفوز بلقب ملكة جمال الكون“.

كما طلبت إليسا من متابعيها التصويت لياسمينا زيتون، وشاركت رابط التصويت في تغريدة.

من هي ياسمينا زيتون؟

ياسمينا زيتون من مواليد عام 2002، أي تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي من قرية كفرشوبا في جنوب لبنان. وترتاد جامعة السيدة اللويزة وتدرس تخصص الصحافة والإعلام.

وتوجت الصحفية بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، بعد توقف المسابقة لمدة أربع سنوات، كانت تتوج فيها كاتيا رعيدي بشكل تلقائي كونها صاحبة التتويج الأخير بالمسابقة عام 2018.

ويتابع ياسمينا عبر حسابها في ”إنستغرام“ أكثر من 170 ألف متابع، حيث تشارك يومياتها وإطلالاتها، بالإضافة إلى الحملات الخيرية التي تشارك بها.

وأخيرًا، دعت ياسمينا متابعيها للمشاركة في نشر الوعي حول الأطفال المصابين بالفلوح ودعم منظمة “ سمايل ترين“ التي تعمل على تغيير حياة الأطفال الذين يحتاجون لعملية في علاج الشفة تحت شعار ”معًا يمكننا تغيير العالم بابتسامة واحدة في كل مرة“.

من هي ايفلين خليفة ؟

ايفلين خليفة من مواليد عام 1998، وقد ولدت لأب بحريني وأم روسية، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، كما كانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج ”ديور“، وتوجت بلقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر من عام 2022.

وخليفة من أهم المدافعات عن التعليم، كما تسعى أيًضا إلى رفع مستوى الوعي حول مرض فقدان الشهية الذي عانت منه.