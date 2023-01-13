كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان بعد شهرين من طلاقه

أفادت تقارير أن مغني الراب الأمريكي كاني ويست قد تزوج من مصممة عقارات في حفل خاص، بعد شهرين فقط من طلاقه من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

شبيهة كيم كارداشيان بيانكا سينسوري



كاني ويست يتزوج سراََ

ويُقال إن كاني ويست، البالغ من العمر 45 عامًا، قد تزوج سراََ من بيانكا سينسوري والتي تعمل في شركته لبيع الملابس بالتجزئة “Yeezy“.

وذكر موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، أن الثنائي تزوجا في حفل خاص، من دون أن يسجلاه بشكل قانوني. ومع ذلك، شوهدا في الأماكن العامة وفي أيديهما خاتما زواج.

كما رصدت عدسات الكاميرا الثنائي في أحد مطاعم فندق “والدورف أستوريا” في بيفرلي هيلز.

كيف كانت ردة فعل طليقته؟

وسط هذه الأخبار الجديدة، شاركت زوجة كاني ويست السابقة كيم كارداشيان، البالغة من العمر 42 عامًا، سلسلة من الرسائل المشفرة على خاصية الستوري في إنستغرام، قالت في واحدة منها: “تذكر أن الخراف السوداء دائماً تتحول إلى ماعز. تابع ما تقوم به”.

وقالت أيضاً: ” الأشخاص الذين يريدونك أن تفوز، سيساعدونك على تحقيق ذلك. تذكر ذلك”.

في الواقع، تزوج كيم وكاني في عام 2014، بعد عامين من المواعدة في عام 2012.

وفي عام 2021، تقدمت كارداشيان بطلب الطلاق من زوجها كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.

كيف تطورت علاقة كاني وبيانكا؟

أصدر كاني الشهر الماضي أغنية جديدة تحت عنوان “Censori Overload”، قيل إنها تكريما لحبه الجديد.

ومع ذلك، يبدو أنه وبيانكا يحاولان البقاء بعيدًا عن الأنظار، حيث تم رصدهما معًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحضر الثاني نفس عرض “بالنسياغا” في مايو الفارط، لكن من غير المعروف ما إذا كانا قد ذهبا معًا إلى الحفل، بحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.