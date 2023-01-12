بالصور: العـارضـة الأكثر إثـارة “ديمي روز” تتخطى الخطوط الحمراء بأحدث إطلالة لها

فنون
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نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صوراً من أحدث جلسة تصوير لها، عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثارت الصور الحديثة لعارضة الأزياء ديمي روز، الجدل بين المتابعين، إذ بدت فيها شبه عارية.

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وانهالت تعليقات المتابعين بالاعجابات والتعليقات على صورها الحديثة، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة.

كما عبر البعض عن إعجابه بالإطلالة وتغزل بجمال ومفاتن عارضة الأزياء العالمية، فيما عبر البعض الآخر عن إستيائه خصوصاً أنها ظهرت في مكان عام.

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