مطرب مصري معلنا اعتزاله الغناء: قررت البعد عن الحـرام (فيديو)

المطرب المصري سمسم شهاب



أعلن المطرب المصري سمسم شهاب، عزمه اعتزال الفن بشكل نهائي، معربا عن استيائه الشديد مما يقدم على الساحة الفنية خلال الفترة الحالية.

وقال سمسم شهاب، لصحيفة “الشروق” المحلية، إن الإسفاف أصبح أكثر من الفن الحقيقي، فضلًا عن أن الجمهور يتفاعل مع هذا الإسفاف بشكل كبير.

وأضاف أنه سيعتزل الفن نهائيا ويتجه لعمل أي مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن قرار اعتزاله الفن ليس بسبب الإسفاف، و”لكن قررت القرب من الله والبعد عن الغناء وأي شيء محرم، وهذا قرار نهائي بدون رجعة” حسب قوله.

وأوضح أنه حارب كثيرا من أجل الفن وترك بصمة مشرفة لجمهوره وعائلته، ولا يريد من الحياة أكثر من ذلك، مؤكدا أن “الفترة القادمة ستكون للعبادة فقط؛ فهي اللي هتنفعني عند موتي”.

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب هي أغنية “المسيطر”، التي طرحها في سبتمبر/ أيلول، وهي من كلمات “وليد العدوي”، وألحان “خالد سلطان”، وتوزيع “أشرف البرنس”.

كما طرح شهاب ديو مع شقيقه الفنان أحمد شهاب بعنوان “أبو أبوك” من كلمات “محمد النجار”، وألحان “وليد سمارة”، توزيع “أشرف البرنس”.

وقبل أيام، كشف سمسم شهاب عن خضوع زوجته إلى جراحة لاستئصال ورم خبيث، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء لها.

وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “إخوتي وأصدقائي وجيراني وزملائي، وجمهوري الكريم، زوجتي وشريكة العمر وحبيبة القلب، سيتم عمل عملية لها لاستئصال الورم الخبيث”.

وتابع: “هي بحاجة لدعوات حضراتكم، أرجوكم الدعاء لها بأن تتم العملية على خير وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بسلامة الله، أرجوكم الدعاء، اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين”.