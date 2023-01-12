بالفيديو: ياسمينا زيتون في الحفل التمهيدي لـ”ملكة جمال الكون” 71st Miss Universe

ظهرت 86 ملكة الأربعاء في حفل ما قبل انتخاب ملكة جمال الكون “71st Miss Universe”، الّذي أقيم في نيو أورلينز- لويزيانا، لتمثيل بلادهنّ، وتضمن الحفل جولة لفساتين السهرة وجولة لملابس السباحة، وذلك تمهيداً للحفل المنتظر يوم السبت 14 كانون الثاني.

وشاركت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون في الجولة الأولى من مسابقة ملكة جمال الكون، إذ تألقت بأكثر من إطلالة عكست من خلالها الجمال اللبناني.

وتألقت ياسمينا زيتون على المسرح، مرتديةً فستاناً باللون الأحمر الغامق مع بريق باللون الفضي وكشفت عن اسمها وجنسيتها للعالم أجمع. كما مرّت ياسمينا زيتون أيضاً بفستان برّاق وشفاف من توقيع المصمم اللبناني العالمي شربل زويه.

كذلك، أطلّت ياسمينا زيتون على المسرح بلباس البحر باللون الأحمر، حاملةً على كتفها قماشةً باللونين الأحمر والأبيض إشارةً إلى العلم اللبناني.

وسرقت ياسمينا زيتون الأضواء ضمن فقرة الزي التقليدي، إذ حرصت على ارتداء شعار الأرزة اللبنانية باللونين الذهبي والأخضر، ما حصد اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71 سيُتوج الفائزة في عام 2022 حيث تم تأجيل الحدث العام الماضي. ومن المتوقع أن تقام مسابقة أخرى لاختيار ملكة جمال الكون لعام 2023 في وقت لاحق من هذا العام.

صوتوا لياسمينا زيتون وزيدوا فرصها لربح لقب ملكة جمال الكون عبر موقع:

www.missuniverse.com/delegates

أو عبر تطبيق Miss Universe.