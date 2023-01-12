بالصورة: الموت يفجع الفنانة ريم البارودي

فجعت الفنانة المصرية ريم البارودي بوفاة والدها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وحرصت الفنانة المصرية على الدعاء لوالدها، يوم أمس الأربعاء، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث دونت قائلة “ماتسبنيش يا بابا.. رحمتك يا رب”.

يذكر أن والد ريم البارودي، كان قد تعرض قبل أيام لوعكة صحية، أدخل بسببها العناية المركزة، حيث لفظ صباح اليوم أنفاسه الأخيرة.

جدير بالذكر، أن أحدث عمل فني لريم البارودي كان عبارة مسلسل “نقل عام”، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز وآخرون.