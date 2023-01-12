العارضة السعودية آش تنشر صورة تحدث ضجة وتكشف المسـتـور

السعودية آش

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل آش صورة ي صفحتها الخاصة أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدت آش بالصورة تستعرض جسمها بحركات وإيحاءات جنسية وظهرت مرتدية “توب” سوداء وبنطال بيج.

وكالعادة منـ.عت مودل آش المتابعين من التعليق، فتداولوها في صفحاتهم متوجهين لها بإنتقـ.ادات.

وهذه ليست المرة الأولى، فكانت نشرت عارضة الأزياء السعودية صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت آش بالصورة وهي جالسة أمام المرآة على كرسي صغير مغطى بالفرو الأبيض والتقطت صورة لها مستعـ.رضة مـ.ؤخـ.رتها.

التي بدت كبيرة جدا أكثر من العادة وكانت مرتدية روب نوم قصير باللون الرمادي.

تداول رواد مواقع التواصل الصورة على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين إذا ما كانت تعـ.رضت آش لعملبة تكبير جديدة لمـ.ؤخـ.رتها حيث بدا الفرق كبير جدا.

المودل السعودية آش Ash آش هي أشجان حمود المطيري ، فتاة سعودية الأصل ، من عائلة سعودية ، اشتهرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة ما تنشره من مجموعة صور ومقاطع فيديو جـ.ريـ.ئة تخـ.طت بها العادات والأعراف السعودية والعربية الأصلية.

حيث تبرز المودل السعودية آش عمداً مفـ.اتنـ.ها ومناطق جسـ.دها للحصول على متابعات ولايكات وتعليقات ، بالإضافة إلى تصريحاتها المثـ.يـ.رة للجـ.دل التي تتجاوز حدود الأخلاق والأعراف ، تظهر من حين لآخر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك مقطع فيديو أو بيان يجعل السعوديين يشعرون بالمـ.لل بشكل خاص ، وأعلنت الأسرة أنها رفـ.ضـ.تها سابقًا.