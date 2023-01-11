فيروز تتلقى عرضًا لإقامة حفل بمصر.. وابنتها: لن يكون إلا في لبنان

كشف الناقد اللبناني جمال فياض، عن المفاوضات التي تلقتها المطربة اللبنانية فيروز، لإقامة حفلًا بمصر خلال الفترة الماضية.

وقال جمال فياض، في تصريح خاص لـ القاهرة 24: عُرض على فيروز إقامة عدد من الحفلات من ضمنها حفلًا بـ مصر، ولكن ابنتها ريما قالت إذا كانت فيروز بتحيي حفلًا فلن يكون إلا في لبنان وليس في أي بلد آخر.

وتابع: يُعرض على فيروز طلبات لإقامة الحفلات في عدة أماكن ولكنها قوبلت بالرفض والاعتذار، ويبدو أنها قررت أن اللي عملته بتاريخها الفني بيكفيها وليست بحاجة إلى ظهور ولا حفلات ولا أي جهد ممكن تقوم به يأخذ منها ولا يُعطيها، فاليوم فيروز ملكة بعرشها وبقلوب الناس.

فيروز

وعلى جانب آخر، سبق ونشرت ريم ابنة فيروز، مقطع فيديو نادر لوالدتها من بروفات تحضيراتها لأغنية مصر عادت شمسك الذهب، والتي غنتها في حب مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحرصت ريم على نشر هذا الفيديو بالتزامن مع عيد ميلاد والدتها.

وعلقت الرحباني على الفيديو قائلة: ومنّي أنا هديّة من أرشيفي غنّية مَنتَجتا خصّيصًا عشانكو تحيّة، مصرُ – تمّوز 1989 تصوير مونتاج وإخراج ريما عاصي الرحباني ميرسي.. ميرسي، عقبال كل سنة ميرسي.

كلمات أغنية فيروز يا مصر عادت شمسك

ومن كلمات أغنية يا مصر عادت شمسك: مصر عادت.. مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض وتغترب.. كتب النيل على شطه قصصًا بالحب تلتهب.. لك ماض مصر إن تذكري يحمل الحق وينتسب.. ولك الحاضر في عزه قبب تغوى بها قبب.. جئت يا مصر وجاء معي تعب إن الهوى تعب.. وسهاد موجع قلته هاربا مني ولا هرب.. صرت نجم الحب أحصى إذا أحصيت في الظلمة الشهب.. فسما بالمبدع سببا يا حبيبي إنك السبب.. الحضارات هنا مهدها بعطاء المجد تصطخب.. نقشت في الصخر أسفارها فإذا من صخرك الكتب.. مصر يا شعبا جديدا غد صوب وجه الشمس يغترب.