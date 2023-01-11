 أوستن باتلر وكولين فاريل يفوزان بجائزتي “جولدن جلوب” لأفضل ممثل

فاز الممثل الأمريكي أوستن باتلر بجائزة جولدن جلوب “Golden Globe Awards” لأفضل ممثل في فيلم درامي، بعد تجسيده شخصية المغني الشهير ألفيس بريسلي في فيلم “ألفيس”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الممثل كولين فاريل فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي، عن دوره في فيلم “ذا بانشيس اوف انشيرين”.

ميشيل يوه تفوز بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة

فازت الممثلة ميشيل يوه بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم موسيقي أو كوميدي، عن دورها في فيلم “إيفريثينج إيفري ووير اوول ات وانس”.

وحاز المخرج ستيفين سبيلبرج على جائزة أفضل مخرج عن فيلم “ذا فابيلمانز”.

وقد نظم حفل جولدن جلوب هذا العام حضوريا في فندق بيفرلي هيلتون، بعد تحويله العام الماضي “لفعالية خاصة”، بعد أن واجهت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي تمنح الجوائز، انتقادات قوية بسبب افتقارها لأعضاء من أصحاب البشرة السوداء.