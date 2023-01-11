الفنانة «شهيرة» تتعرض لإصـابـة بعد السقـوط داخل منزلها

فنون
By admin

أعلنت الفنانة شهيرة، عن تعرضها لإصابة شديدة في يديها أثر سقوطها في منزلها.

وتسببت إصابة يديها في وضع “حامل لليد” لعلاج وتفادي الآلام.

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وكتبت شهيرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أنا وقعت من كام يوم علي أيدي وربنا ستر، وربنا يكملها علي خير.

ودافعت شهيرة الأيام الماضية عن الفنانة فردوس عبد الحميد، بعد الانتقادات التي تعرضت لها مع أولى حلقات مسلسل “الضاحك الباكي” ، بسبب ظهورها بسن صغيرة في الحلقات الأولى.

وكتبت شهيرة عبر “فيسبوك”:” يا جماعة اصبروا.. مش يمكن دي مرحلة في حلقة أو حلقتين وبعدين تكمل الدور وهي كبيرة في بقية الحلقات، عادي يا ما تعرضنا لكده في أعمال كتيرة.. الصبر الصبر.. فاضل أستاذ كبير وفرحانين برجوعه.. وفردوس أستاذة ربنا يكرم الجميع”.

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