بالفيديو: وزير يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني مباشر

حكايات الناس
By admin

غالب النعاس وزيراً رومانياً خلال لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة، فغط في نوم عميق، وبدأ في الشخير، بعد أن دعته المذيعة للحديث عن أزمة الزراعة في البلاد، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، السبت.

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وظهر وزير الزراعة الروماني، بيتري ديا، في لقاء عبر قناة «أتينتا 3» مع عدد من الضيوف للحديث حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على المزارعين في بلاده. ويشاهد في الفيديو المتداول للواقعة الطريفة، المذيعة تطلب من الوزير التعليق على الأزمة، فيرد عليها بشخيره بعد أن غط في نوم عميق. وتفاجأت المذيعة بالصوت، فاضطرت إلى الانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج في الوقت الذي لم يتمالك فيه بقية الضيوف أنفسهم من الضحك عقب سماع صوته بشكل واضح.

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