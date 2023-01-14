الكشف عن سبب بكاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد شرب الخـمـر

ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عانى من أزمة منتصف العمر بسبب بكائه بعد الإفراط في الشرب.

كيم جونغ أون يبكي بعد شرب الكثير من الكحول!

يزعم الخبراء أن كيم جونغ أون عانى من أزمة منتصف العمر مع الإفراط في شرب الخمر والبكاء والشعور بالوحدة.وفقًا للخبراء ، فإن كيم جونغ أون يبكي لأنه يشرب كثيرًا

يواجه الزعيم الكوري الشمالي ، الذي أتم 39 عامًا هذا الأسبوع ، مخاوف جديدة بشأن صحته وسلامته الشخصية مع اقترابه من سن الأربعين.

قال الدكتور تشوي جينوك ، وهو أكاديمي كوري شمالي يعيش في سيول ، لصحيفة The Telegraph: “سمعته يبكي بعد أن شرب كثيرًا. إنه يشعر بالوحدة الشديدة والضغط”. كما ذكرت ديلي ستار

قضايا صحية تجاهلها الزعيم الكوري الشمالي

غالبًا ما يتجاهل كيم جونغ أون نصيحة أطبائه وزوجته بممارسة الرياضة وتقليل تناول الكحوليات والنبيذ.

يشير غياب كيم المطول عن أعين الجمهور إلى أنها تتعامل مع عدد من المشكلات الصحية الخطيرة.

تشعر كيم بالقلق الشديد على صحتها لدرجة أنها نادراً ما تسافر في حمامها الخاص في رحلات إلى الخارج ، بدعوى منع الجواسيس من البحث عن دليل على برازها.

بعد وفاة والدها عن عمر يناهز 69 عامًا ، انتشر المرض الذي زاد مخاوفها في الأسرة.

قالت الخبيرة في شؤون كوريا الشمالية آنا فيفيلد لصحيفة التلغراف إنه بعد “طفولة غير طبيعية” و “ديناميكية عائلية مختلة” ، كان لدى كيم جونغ أون بالفعل ميل واضح للاضطهاد في طفولته.

وأضاف “منذ سن مبكرة ، كان يعامل كأمير بطريقة لم تكن حتى في العائلة المالكة البريطانية”.

ردا على ذلك ، قال أندريه لانكوف ، الأستاذ في جامعة كوكمين في سيول: “هدفه بسيط للغاية – أن يموت بشكل طبيعي في قصره بعد عقود. إنه يريد البقاء في السلطة.”

“إنها تحصل عليه … إذا فقدت قوتها ، فسوف تفقد حياتها قريبًا وكل شخص تحبه. إنه يحمي حياته وليس أسلوب حياته “.

يحاول ابن أخيه أخذ زمام المبادرة منه

أدت وفاة الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون ، كيم جونغ نام ، في اغتيال عام 2017 ، إلى إرسال نجل الرجل المتوفى ، كيم هان سول ، إلى مكان مجهول.

الآن السؤال الذي يطرح نفسه حول ما إذا كان كيم هان سول الآخر ، الذي نشأ في أجنحة القيادة ، حاول أن يأخذ القيادة بعيدًا عن عمه في أول فرصة.

قال الجنرال السابق تشون لصحيفة التلغراف: “يبدو أنه يتم حمايته والعناية به في مكان ما في أوروبا ، وأعتقد أنه أمر رائع لأننا نحتاج إليه لاحتمال وجوده في كوريا الشمالية. أنا سعيد أن أحدهم يبحث عن هذا بعيدا.”