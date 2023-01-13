عـمـرها 3 سنوات .. قُتلت داخل غسالة ملابس في فرنسا

حكايات الناس
By admin

كشف ممثلو ادعاء أن سلطات باريس تحقق بشأن وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، أن التحقيق فتح اليوم الجمعة في سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس. تقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القصر.

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لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، ويؤكد تقريرًا في صحيفة لو باريزيان اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.

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