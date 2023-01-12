ملكة جمال كرواتيا تصـدم الجميع بكشفها عن رجلها المفضل والوحيد

كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة والتي اشتهرت بملابسها المثيرة في كأس العالم في قطر، إيفانا نول، عن حبيبها المفضل خلال استضافتها مؤخرًا على “بودكاست” مما أصاب الكثيرين بالدهشة.

ولدهشة الكثيرين ، اختارت الملاكم السابق للوزن الثقيل فلاديمير كليتشكو.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه عن سؤال إيفانا نول عن أكثر الشخصيات التي تحبها من عالم المشاهير ، فأجابت بسرعة: “لدي رجل واحد ، وهو بالنسبة لي أفضل الأفضل، فلاديمير كليتشكو “، ملاكم كازخستاني سابق في الوزن الثقيل.

وتفاجأ مضيفة البودكاست باختيار إيفانا نول ، لتي واصلت شرحها أكثر، قائلة: “إنه مثل الرجل المثالي”، مضيفة أه كافح من أجل احتواء ضحكته، لتعود مضيفتها على البودكاست مستغربة: “فلاديمير كليتشكو، أعني، إنه حسن المظهر. لكن هذا رجل مخيف.”

وكان فلاديمير كليتشكو، مرتبطا بممثلة هوليوود هايدن بانتير، وكان أحد أكبر الأسماء في الملاكمة في أوج حياته.

وحصل الملاكم البالغ من العمر 46 عامًا على بطولة العالم للوزن الثقيل مرتين وقاتل بعضًا من أفضل المقاتلين البريطانيين، بما في ذلك تايسون فيوري ، الذي خسر أمامه في نوفمبر 2015 ، متخليًا عن ألقابه الموحدة.

واعتزل فلاديمير كليتشكو الملاكمة في أغسطس 2017 ، بعد أشهر قليلة من خسارته في ويمبلي ضد أنتوني جوشوا، وبعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 ، انضم “كليتشكو” إلى الدفاع الإقليمي في كييف ردًا على الهجوم.

وبحسب الصحيفة، فإنه في هذه الأثناء ، مثلت إيفانا نول بلدها بطريقة مختلفة قليلاً بعد إنطلاقها على الشهرة خلال كأس العالم.

و لفتت العارضة المولودة في ألمانيا أنظار الجماهير بعد أن ارتدت أزياء عارية بعلم كرواتيا طوال البطولة.

كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ارتفاعا صاروخيا في عدد المتابعين، حتى أنها جذبت انتباه بعض لاعبي بطولة كأس العالم في قطر.

وفي حديثها إلى Barstool Sports ، قالت: “نعم! أتذكر بعض اللاعبين الذين أرسلوا رسائل كيف حالك، بلاه بلاه بلاه”.

مشاهدة ملكة جمال كرواتيا تصدم الجميع بكشفها عن رجلها المفضل والوحيد على مستوى العالم

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