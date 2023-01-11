دراسة تقترح طريقة غريبة لتدفئة المنازل بكراتين البيض

مع ارتفاع تكلفة المعيشة يومًا بعد يوم، يتخذ الكثيرون تدابير لخفض الإنفاق، بما يشمل استخدام التدفئة المركزية أو اللامركزية باعتدال. كشفت دراسة علمية تم نشر نتائجها حديثًا أنه يمكن استخدام العناصر التي غالبًا ما ينتهي بها الأمر في سلة المهملات لعزل المنازل، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

يقول فريق الباحثين، من جامعة نوتنغهام ترنت البريطانية: “إن صواني البيض المصنوعة من الكرتون وأغطية علب الطعام البلاستيكية الجاهزة هي من بين مجموعة من النفايات التي تحسن بشكل كبير من كفاءة الطاقة في المنازل”.

قال الباحث الرئيسي في الدراسة، فارس ياسر: “توضح هذه الدراسة بوضوح الإمكانات الحقيقية لمدى شيوع استخدام المواد، التي يتم عادة التخلص منها مثل صواني البيض والستايروفوم لتغيير الطريقة التي يتم بها عزل جدران المنازل”.

في الدراسة، شرع الباحثون في اختبار مجموعة من عناصر النفايات لمعرفة مدى فعاليتها في عزل المنازل، واختاروا القيام باختبار العناصر في المنازل بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70 % من المنازل لم يتم عزلها بشكل جيد. وجرى جمع العناصر للاختبار مجانًا من الموردين المحليين بما يشمل المطاعم والأكشاك، الذين كانوا يتخلصون منها بشكل دوري في صناديق النفايات.

بمجرد جمع العناصر، أنشأ الباحثون عازلاً عن طريق ملء صواني البيض المصنوعة من الكرتون بأوراق سبق استخدامها في التغليف، قبل إضافة أغطية علب الطعام البلاستيكية والستايروفوم المهمل. خلال الاختبارات التي أجريت في الصيف، أظهر الباحثون أن العزل يقلل درجة حرارة الغرف التي اختبارها 3 درجات مئوية في المتوسط.

وفي الوقت نفسه، أثبتت الاختبارات التي أجريت خلال فصل الشتاء، أن العزل ساعد على إبقاء درجة حرارة الغرف تحت الاختبار 3.6 درجة مئوية أكثر دفئًا من غرفة التحكم، بين الساعة 07:00 و12:00.

وفقًا للباحثين، تشير النتائج إلى أن العزل يمكن أن يؤدي إلى توفير للطاقة يتراوح بين 2000 و3500 كيلووات/ساعة لكل أسرة في الأشهر الأربعة الأكثر حرارة في العام. -(العربية نت)

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