سيدة محظوظة تفوز بجائزتين يانصيب بفارق شهرين

حكايات الناس
By admin

حالف الحظ سيدة لتصبح أكثر النساء حظًا في العالم بعد فوزها بـ3 ملايين دولار في تذكرتي يانصيب تفصل بينهما أشهر فقط، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفازت كينيا سلون، البالغة من العمر 40 عامًا، من شيلبي بمحض الصدفة على هاتين الجازتين وسط اندهاش من الحاضرين، وهي تخطط الآن لاستخدامها لافتتاح مطعم.

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وفازت سلون بالجائزة الأولى في شهر أغسطس والتي تقدر بمليون دولار في سحب Carolina Jackpot بتذكرة بقيمة 10 دولارات، وقررت حينها شراء قطعة أرض لبناء منزل، وقالت شيلبي “كنت أرغب في شراء منزل منذ 15 عاماً”.

وحصلت على الجائزة الثانية في شهر أكتوبر في سحب Diamond Dazzler بتذكرة بقيمة 20 دولارًا، وتقدر قيمتها بـ2 مليون دولار.

وعن فوزها الثاني قالت “كنت أقول لنفسي: مستحيل أن يحدث هذا مرة أخرى، لكنه حدث، لقد أخبرت بعض أفراد عائلتي ولم يصدقوا ذلك أيضًا”.

وعندما وصلت سلون إلى مقر اليانصيب يوم الخميس لتسلم جائزتها، قررت الحصول على مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليون دولار، والذي وصل إلى 855.006 دولارات بعد الضرائب، وقالت “كنت أقف هناك في حالة صدمة. أنا فقط أشعر بالبركة، هذا كل ما يمكنني قوله”.

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