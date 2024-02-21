قتـيلان وجـريحان بانهيار جسر في هولندا

أرشيفية

قال مسؤولون هولنديون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران حين انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا، اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس «وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين».

في وقت سابق، قالت الهيئة إن جزءا من الجسر الذي كان قيد الإنشاء في لوخيم بشرق البلاد، انهار.

وكانت حصيلة أولية أفادت بإصابة 4 أشخاص، 3 منهم في حالة خطيرة. وليس من الواضح ما إذا كان القتيلان جزءا من تلك الحصيلة.

وقال مراسل لصحيفة دي ستينتور المحلية في مكان الحادث إن العمال كانوا يرفعون أقواس الجسر عندما وقع الحادث.

واضاف المراسل «فجأة سمع انفجار هائل»، موضحا «بدأ القوس بأكمله في التأرجح. ثم سقط كل شيء. رأينا اثنين من عمال البناء يسقطان».

المصدر: الغد