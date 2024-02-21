قتـيلان وجـريحان بانهيار جسر في هولندا

العالم
By cedar
Join Cedar News Telegram
أرشيفية

قال مسؤولون هولنديون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران حين انهار جسر قيد الإنشاء في هولندا، اليوم الأربعاء.

مواضيع متعلقة

إيطاليا تقبض على 12 شخصاً بتهمة تهريب مهاجرين بزوارق سريعة…

الكنيست الإسرائيلي يتحد ضد «الدولة الفلسطينية».. تصويت غير…

“أعطته مكانة لا يستحقها”.. زيباري يتحدث عن…

وأوضحت هيئة السلامة الإقليمية الهولندية على منصة أكس «وقع حادث صناعي أثناء بناء جسر. ولسوء الحظ، أدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة شخصين».

في وقت سابق، قالت الهيئة إن جزءا من الجسر الذي كان قيد الإنشاء في لوخيم بشرق البلاد، انهار.

وكانت حصيلة أولية أفادت بإصابة 4 أشخاص، 3 منهم في حالة خطيرة. وليس من الواضح ما إذا كان القتيلان جزءا من تلك الحصيلة.

وقال مراسل لصحيفة دي ستينتور المحلية في مكان الحادث إن العمال كانوا يرفعون أقواس الجسر عندما وقع الحادث.

واضاف المراسل «فجأة سمع انفجار هائل»، موضحا «بدأ القوس بأكمله في التأرجح. ثم سقط كل شيء. رأينا اثنين من عمال البناء يسقطان».

المصدر: الغد

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedar 17469 posts 0 comments
مواضيع تهمك
العالم

سيناريو إسرائيلي لهجوم مصري مفاجئ على تل أبيب

العالم

“غبار سيناء أعمى عيوني”.. طيار إسرائيلي يكشف تفاصيل إسقاطه طائرة مدنية…

العالم

بالفيديو: هذا ما فعله لص يقود شاحنة مسروقة على طريق سريع في ماريلاند

العالم

«نيران صديقة».. شقيق بايدن يضعه في ورطة بسبب 200 ألف دولار

العالم

صدام حسين «حي».. ما صحة المقطع المتداول للرئيس العراقي الراحل؟

العالم

تخصيب اليورانيوم بإيـران مرتفع.. قلق وتحذير من مستوى السلاح النووي

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

يديعوت أحرونوت تكشف حقيقة صورة اعتقال السنوار

25 قتيلا في إنهيار أرضي ناجم عن تساقط ثلوج في ⁧‫أفغانستان‬⁩

بينهم شرطيان.. 4 قــتلى بإطلاق نار في مينيسوتا الأمريكية

زلزال يضرب البحر المتوسط شمال تركيا

بالصورة: إطلاق صواريخ نحو النقب

1 من 901