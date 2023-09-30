زلـزال قبل قليل بقوة 5.8 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة ماكواري في استراليا

زلـزال قبل قليل بقوة 5.8 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة ماكواري في استرالياالعالم By moon 09/30/2023 شارك Join Cedar News Telegram زلزال قبل قليل بقوة 5.8 ريختر وعمق ضحل 10km يضرب جنوب غرب المحيط الهادئ قبالة سواحل جزيرة ماكواري في استراليا 🇦🇺 30/9/2023 المصدر:GFZ (مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض) مواضيع متعلقة وسائل إعلام أمريكية: من المرجح أن يكون إغلاق الحكومة… النواب الأميركي يتجنب إغلاق الحكومة الجزئي بتمويل إضافي… مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمديد تمويل الحكومة مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. استرالياالعالمبقوةجزيرةدرجاتزلـزالسواحلقبالةقليلماكوارييضرب شارك
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