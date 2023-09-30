زلـزال قبل قليل بقوة 5.8 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة ماكواري في استراليا

زلزال قبل قليل بقوة 5.8 ريختر وعمق ضحل 10km يضرب جنوب غرب المحيط الهادئ قبالة سواحل جزيرة ماكواري في استراليا 🇦🇺 30/9/2023 المصدر:

GFZ (مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض)