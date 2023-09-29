الشرطة الإسكتلندية: جـرحى في اصـطـدام بين قطارين داخل محطة

الشرطة الإسكتلندية: جـرحى في اصـطـدام بين قطارين داخل محطةالعالم By moon 09/29/2023 شارك Join Cedar News Telegram الشرطة الإسكتلندية: جرحى في اصطدام بين قطارين داخل محطة مواضيع متعلقة وسائل إعلام أمريكية: من المرجح أن يكون إغلاق الحكومة… النواب الأميركي يتجنب إغلاق الحكومة الجزئي بتمويل إضافي… زلـزال قبل قليل بقوة 5.8 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اصـطـدامالإسكتلندية:الشرطةالعالمجـرحىداخلقطارينمحطة شارك
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