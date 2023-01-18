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فيديو: مـقتـل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه بحادث تحطّم مروحية في كييف

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لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، ونائبه الأول يفغيني إينين، مصرعهما، في حادث تحطم مروحية كانا على متنها، بعد سقوطها قرب مدرسة ومبنى سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

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وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام: “في مدينة بروفاري، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني وهناك ضحايا”. وأضاف “تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث”.

وأشارت تقارير أوكرانية إلى أن سقوط المروحية أدى إلى مصرع 16 شخصاً، من بينهم وزير الداخلية ونائبه الأول.

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