فيديو: مـقتـل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه بحادث تحطّم مروحية في كييف

لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، ونائبه الأول يفغيني إينين، مصرعهما، في حادث تحطم مروحية كانا على متنها، بعد سقوطها قرب مدرسة ومبنى سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

The head of the Ukrainian Ministry of Internal Affairs Denis Monastyrsky, his deputy and state secretary died



in total 16 people died, including two children. On board the helicopter were 9 people. Twenty-two victims are in hospital, 10 of them are children. pic.twitter.com/UvIGOY2fHi — Mentnews (@Mentnews_) January 18, 2023

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام: “في مدينة بروفاري، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني وهناك ضحايا”. وأضاف “تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث”.

Ucraina, elicottero del Servizio di Emergenza Statale si è schiantato in un'area residenziale di Brovary, città della Kyiv: morto il ministro dell'Interno ucraino Denis Monastyrsky e il suo vice. Nell'incidente almeno 16 morti, compresi 2 bambini, e diversi feriti. pic.twitter.com/qgAlbBtxV6 — Daniele Angrisani (@putino) January 18, 2023

وأشارت تقارير أوكرانية إلى أن سقوط المروحية أدى إلى مصرع 16 شخصاً، من بينهم وزير الداخلية ونائبه الأول.