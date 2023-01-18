شاهد بالفيديو رد فعل نائبة بايدن وهو يركع على ركبته

بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفي بفريق “غولدن ستايت” لكرة السلة في البيت الأبيض، كانت نائبته تصنع حدثا في إطار المشهد.

فللمرة الأولى منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016 ، يستقبل رئيس أمريكي فريق “غولدن ستايت ووريورز” في البيت الأبيض، لاحتفال ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين 2022

إذ ألغى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، عام 2017، دعوة الفريق لزيارة البيت الأبيض للاحتفال ببطولتهم، بعد أن انتقده المدرب ستيف كير بسبب هجماته على الرياضيين السود المحتجين خلال النشيد الوطني.

Joe Biden elicits a reaction from the Golden State Warriors after he drops to one knee in front of Kamala Harris for a picture with the team.



Harris indicates "I'm not doing that" as she remains standing pic.twitter.com/Dw4GgeYodh — Charlie Spiering (@charliespiering) January 17, 2023

وخلال الاستعداد لالتقاط صورة مع الفريق في البيت الأبيض، بدا أن بايدن ونائبته كاملا هاريس، يناقشان كيفية الوقوف، قبل أن يجثو الرئيس على ركبة واحدة، فيما رفضت هي الفكرة نفسها.

وفي مقطع فيديو طالعته “العين الإخبارية” في وسائل إعلام أمريكية وحسابات على مواقع التواصل، يمكن رؤية مدرب الفريق ستيف كير وهو يقول للرئيس: “لا”، فيبتسم الأخير وتبادله نائبته الابتسامة، قائلة: “أنا لا أفعل ذلك”، لتنتقل إلى الصف الأول بين النجوم.

لحظةٌ استثنائية في مسار الفريق، لكنها أثارت موجة تندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن جهة، ربط البعض خطوة بايدن بمتوسط طول نجوم “غولدن ستايت ووريورز” الذي يتراوح بين 6 أقدام و 3.5 و 6 أقدام و 5.

ومن جهة أخرى، استحضر البعض الآخر زلات بايدن منذ توليه منصب الرئيس.

وفي كلمة له بالبيت الأبيض، قال كير:”بالنيابة عن الفريق، أود أن أشكر الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس على دعوتنا للحضور هنا، للاحتفال ببطولتنا منذ عام مضى”.

وأضاف “إنه تذكير عظيم بمدى حظنا في أن نكون أمريكيين ، وأن نعيش في بلد يمكننا فيه السعي وراء أحلامنا والاستمتاع بثمار عملنا والاحتفال مع كل من حولنا”.

ويُعرف Golden State Warriors بأنه أحد أنجح الفرق في كرة السلة وجميع الألعاب الرياضية.

وحصد الفريق أربعة ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين، وستة نهائيات في المواسم الثمانية الماضية.