العثور على رفـات عائـلـة في مستودع مهجور في الولايات المتحدة

العالم
By admin

اشترى المواطن الأمريكي جورج غيناي مستودعا مهجورا على أمل العثور فيه على أشياء مثيرة للاهتمام، وهذا أمر شائع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير LADbible، إلى أن الرجل بعد رفع القمامة شعر برائحة كريهة، حيث وجد في أحد الأكياس بقايا امرأة مقطعة، وفورا اتصل برجال الشرطة.

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وبعد التحقيق اتضح ان هذه البقايا تعود إلى بربارا بيندر (36 عاما) وطفليها مارك (15 عام) وبراين (8 أعوام) وعثر في الكيس على الفأس التي استخدمت في هذه الجريمة. وكانت قد اعلنت الشرطة أن هذه المرأة وطفيلها مفقودون منذ 12 عاما.

وكانت المرة الأخيرة التي شوهدت فيها هذه المرأة وطفلاها عندما قدمت طلبا للطلاق، وكانت تخطط لمغادرة منزل زوجها مع أطفالها.

وقد تمكنت الشرطة من اعتقال الزوج، وحكمت عليه المحكمة بالحبس مدة 80 عاما لارتكابه ثلاث مرات جريمة قتل من الدرجة الأولى.

وبعد ذلك تمكن أقارب المرأة من دفن رفاتها ورفات أطفالها في المقبرة.

المصدر: gazeta.ru

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