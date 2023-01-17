للمرة الأولى منذ 60 عامًا.. انكماش عدد سكان الصين

أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء بأنه “بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد سكان البلاد 1.41175 مليار نسمة”، مقارنة بالعام السابق له 2021 والذي بلغ فيه عدد سكان الصين 1.41260 مليار نسمة.

وبهذا يكون قد انخفض إجمالي عدد السكان 0.85 مليون نسمة مقارنة بعام 2021″.

وبحسب مكتب الإحصاء أيضا، سجلت الصين 9.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة عام 2022.

وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.

وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.

ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.

وفي عام 2016 أنهت الصين “سياسة الطفل الواحد” التي فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت بالسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.

لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي.

وفي عام 1960 واجهت الصين مجاعة فظيعة بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم “الوثبة الكبرى للأمام”، والتي تسببت في انخفاض عدد السكان في الصين بسبب تزايد حالات الوفاة جراء المجاعة.