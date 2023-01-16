العثور على الصندوق الأسود لطائرة نيبال المنكوبة.. ولا ناجين

أكد مسؤول محلي رفيع المستوى أن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم طائرة كانت تقل 72 شخصاً في النيبال “معدوم”، فيما قالت السلطات إنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

وأفاد مسؤولون نيباليون بأن رجال الإنقاذ استأنفوا، اليوم الاثنين، البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مسؤول بشرطة بوخارا إن عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب حلول الظلام أمس الأحد استؤنفت صباح اليوم.

حداد وطني

إلى ذلك، أعلنت النيبال الاثنين يوم حداد وطني غداة الكارثة الجوية، التي أودت بـ67 شخصا على الأقل في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

وتحطمت الطائرة آي تي آر 72 التابعة لشركة الطيران ييتي والآتية من العاصمة كاتماندو وعلى متنها 72 شخصا، 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، عند حوالي الساعة 11,00(05,15 ت.غ) الأحد عند اقترابها من مطار بوخارا المحلي.

وعثر على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر بين هذا المطار السابق الذي أنشئ عام 1958 والمحطة الدولية الجديدة في بوخارا التي افتتحت في الأول من كانون الثاني/يناير.

15 أجنبيا على متنها

وفقا لسودارشان بارتولا، المتحدث باسم خطوط ييتي الجوية، كان هناك 15 أجنبيا على متن الطائرة هم: خمسة هنود وأربعة روس وكوريان جنوبيان إضافة إلى أربعة ركاب من الأرجنتين وأستراليا وفرنسا وأيرلندا. والركاب الآخرون نيباليون.

وقالت شركة آي تي آر المصنعة للطائرة في بيان إن الطائرة من طراز آي تي آر 72-500، مؤكدة أن اختصاصييها “ملتزمون تماما” بدعم التحقيق وشركة ييتي.

يذكر أن النيبال عرفت أسوأ الكوارث الجوية بتاريخها في أيلول/سبتمبر 1992 عندما قضى 167 شخصا كانوا على متن طائرة إيرباص A300 تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية تحطمت لدى اقترابها من كاتماندو.