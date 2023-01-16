37 قـتـيلا وجـريـحا بحـادث حافلة تقل مشجعين في العراق

صورة من الحادث (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وفاة 7 أشخاص، وإصابة 30 آخرين جرّاء حادث مروري لحافلة تُقلّ مشجعين على طريق محافظة البصرة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي قوله إن «الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تُقلّ مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة 30 آخرين بجروح».



وكانت حافلة تُقلّ مشجعين متجهة إلى محافظة البصرة لحضور مباراتيْ نصف نهائي «خليجي 25»، قد تعرضت لحادث سير قرب محافظة ذي قار (375 كيلومتراً جنوب بغداد).