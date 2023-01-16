37 قـتـيلا وجـريـحا بحـادث حافلة تقل مشجعين في العراق

العالم
By cedar
صورة من الحادث (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وفاة 7 أشخاص، وإصابة 30 آخرين جرّاء حادث مروري لحافلة تُقلّ مشجعين على طريق محافظة البصرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي قوله إن «الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تُقلّ مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة 30 آخرين بجروح».

وكانت حافلة تُقلّ مشجعين متجهة إلى محافظة البصرة لحضور مباراتيْ نصف نهائي «خليجي 25»، قد تعرضت لحادث سير قرب محافظة ذي قار (375 كيلومتراً جنوب بغداد).

مواضيع متعلقة

قـتـيـل وإصـابات بإطلاق للنار على ملهى ليلي في هيوستن…

مقطع فيديو من داخل الطائرة التي سقـطت في نيبال لحظة…

مـقـتـل 3 وإصـابة 13 في انفـجار ذخـيٌرة بمنطقة بلغورود…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar10057 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

ترامب يطلق حملة ترشحه لرئاسة أمريكا 2024

السعودية تحبط تهريب 81 كجم حشيش في “سقف سيارة”

“سـيّــاف داعــش” يختفي من سجن أمريكي شديد…

إصـابـة إسرائيلي في هـجـوم قرب الخليل ووضعه حـرج

استئناف جميع الرحلات في الولايات المتحدة بعد عطل أدى إلى…

1 من 571