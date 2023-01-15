مـقـتـل 3 وإصـابة 13 في انفـجار ذخـيٌرة بمنطقة بلغورود الروسية

العالم
By cedro

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ المحلية بمنطقة بلغورود قولها اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 13 آخرون جراء انفجار ذخائر.

وقالت السلطات في وقت سابق اليوم إن عشرة جنود روس أصيبوا في الانفجار الذي وقع في مركز ثقافي بمنطقة بلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا والتي تضم عدة قواعد عسكرية وميادين تدريب.

وذكرت قناتا 112 وبازا، المرتبطتان بسلطات إنفاذ القانون في روسيا، عبر تيليغرام أن القتلى والمصابين من المجندين الروس الذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا في إطار حملة التعبئة التي أُعلن عنها في سبتمبر أيلول الماضي.

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قنبلة يدوية

وأفادتا بأن الانفجار وقع بعد أن أساء جندي التعامل مع قنبلة يدوية في مركز ثقافي محلي تم تحويله إلى مستودع للذخيرة.

واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة، الشهر الماضي ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية.

وتعرضت المنطقة للقصف مرات عدة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

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