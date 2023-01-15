بالصور والفيديو: استهداف حافلة مسـتـوطنين شمال الخليل قبل قليل

بالصور والفيديو: استهداف حافلة مسـتـوطنين شمال الخليل قبل قليلالعالم By admin 01/15/2023 شارك مصادر صحفية: “إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين قرب جسر حلحول شمال الخليل قبل قليل”. مواضيع متعلقة قـتـيـل وإصـابات بإطلاق للنار على ملهى ليلي في هيوستن… مقطع فيديو من داخل الطائرة التي سقـطت في نيبال لحظة… مـقـتـل 3 وإصـابة 13 في انفـجار ذخـيٌرة بمنطقة بلغورود… "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى شمال الخليل عقب عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين". pic.twitter.com/7kBz1rCTdi— 𓂆 🇵🇸يا ثورة (@Palestinetawra) January 15, 2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. استهدافالخليلالعالمبالصورحافلةمسـتـوطنينوالفيديو شارك
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