بالصور والفيديو: استهداف حافلة مسـتـوطنين شمال الخليل قبل قليل

العالم
By admin

مصادر صحفية: “إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين قرب جسر حلحول شمال الخليل قبل قليل”.

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