بالصور والفيديو: استهداف حافلة مسـتـوطنين شمال الخليل قبل قليل

مصادر صحفية: “إطلاق نار تجاه حافلة مستوطنين قرب جسر حلحول شمال الخليل قبل قليل”.

"قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى شمال الخليل عقب عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين". pic.twitter.com/7kBz1rCTdi — 𓂆 🇵🇸يا ثورة (@Palestinetawra) January 15, 2023