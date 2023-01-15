في ذكرى ميلاده الـ105.. بالصور والفيديو: محطات في حياة «الزعيم» جمال عبد الناصر

تحل اليوم 15 يناير ذكرى ميلاد «الزعيم» جمال عبد الناصر ثاني رئيس لـ جمهورية مصر العربية.. الذكرى الـ105، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1918 بمحافظة الإسكندرية.

وتقدم «الأسبوع» خلال التقرير التالي، نبذه عن أهم المحطات في حياة الزعيم جمال عبد الناصر:

جمال عبد الناصر يصافح الشيخ قمر الدين صالحوف إمام وخطيب جامع موسكو سنة 1958

نبذه عن حياة «الزعيم» جمال عبد الناصر

ولد الزعيم جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918 بمحافظة الإسكندرية بحي «باكوس»، قبل أحداث ثورة 1919، وهو من أسرة صعيدية لـ أب نشأ في قرية بني مر بمحافظة أسيوط، وعمل وكيلًا لمكتب بريد باكوس هناك.

وتزوج والد جمال عبد الناصر من السيدة فهيمة، التي ولدت في محافظة المنيا بـ ملوي، وكان «الزعيم» هو أول أبناء والديه.

ذكري وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

ويعد الزعيم، هو ثاني رؤساء مصر بعد الرئيس محمد نجيب، إذ تولى مهام البلاد منذ سنة 1956 وحتى وفاته في 28 سبتمبر 1970، وهو قائد الاتحاد العربي الاشتراكي الذي يدعو لاتحاد الدول العربية.

ويعتبر جمال عبد الناصر أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة والتي غيرت مسار الحكم في تاريخ مصر، إذ أطاحت بالملك فاروق، وحولت نظام مصر من ملكية إلى جمهورية، وشغل «الزعيم» منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة.

الرئيس ياسر عرفات مع الزعيم جمال عبد الناصر

محطات في حياة الزعيم جمال عبد الناصر

تميز الزعيم جمال عبد الناصر بشخصيته القيادية منذ صغره، حيث شارك في صباه بمظاهرات ضد رئيس الوزراء إسماعيل صدقي لإلغائه دستور 23، مطالبًا بعودة الدستور.

كما قاد «عبد الناصر» مظاهرات ضد الإنجليز مطالبًا بالجلاء حتى أنه أُصيب فيها، وفُصل من مدرسته بسبب هذه المظاهرات، كما شارك في مظاهرات طالبت بالجلاء، وكان عمرُه 17 عاما فقط.

ذكري وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

الحياة العسكرية لـ«الزعيم» جمال عبد الناصر

تقدم جمال عبد الناصر إلى الكلية الحربية لتدريب ضباط الجيش عام 1937، ولكن الشرطة سجّلت مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، فمُنع من دخول الكلية.

ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

وبعدها التحق «الزعيم» بكلية الحقوق في جامعة الملك فؤاد «جامعة القاهرة حاليًا»، إلا أنه لم يكمل دراسته بها بعد فصل دراسي واحد، وأعاد تقديم طلب الانضمام إلى الكلية العسكرية.

ونجح الزعيم جمال عبد الناصر، في تحقيق حلمه والانضمام إلى الكلية العسكرية في مارس 1937، بعد مقابلة وزير الحربية إبراهيم خيري باشا، وطلب مساعدته.

ركّز ناصر على حياته العسكرية منذ ذلك الحين، وفي الكلية التقى بـ«عبد الحكيم عامر» والرئيس الراحل «أنور السادات»، وكلاهما أصبحا مساعدين هامين له خلال فترة رئاسته، وتخرج من الكلية العسكرية في شهر يوليو 1937، ثم رُقّي عبد الناصر إلى رُتبة ملازم ثانٍ في سلاح المشاة.

جنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

مواقف سجلت في حياة جمال عبد الناصر العسكرية

أما عام 1941، طلب عبد الناصر الانتقال إلى السودان، وهناك قابل عبد الحكيم عامر، وكان السودان حينها جُزءًا من مصر، ثم عاد في سبتمبر 1942، وحصل على وظيفة مدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية بالقاهرة مايو 1943.

وفي عام 1942، سار مايلز لامبسون السفير البريطاني إلى قصر الملك فاروق وحاصره بالدبابات، وأمره بإقالة رئيس الوزراء حسين سري باشا، بسبب تعاطفه مع قوات المحور، ورأى ناصر الحادث، بأنه انتهاك صارخ للسيادة المصرية، وقال عن ذلك: أنا أخجل من أن جيشنا لم يُصدر أي رد فعل ضد هذا الهجوم.

احياء ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر:

وأحيا اليوم الأحد 15 يناير 2023، عدد من الإعلامين والسياسيين ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، وتوجه نجل الزعيم المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، والإعلامي مصطفى بكري والدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، إلى ضريح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر صباح اليوم لإحياء الذكرى 105 عاما على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر.

الاسبوعية – كربم كمال