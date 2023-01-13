ترامب يطلق حملة ترشحه لرئاسة أمريكا 2024

يطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منتجع “مار إيه لاغو”، حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، في وقت لاحق من الشهر الحالي.



ووفقًا لمصادر قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه من المتوقع أن يزور ترامب عددًا من الولايات التي لم تجر تصويتًا مبكرًا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير.



ولايات التصويت المبكر للحزب الجمهوري



وبحسب المصادر، من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي السابق إلى عدد من ولايات التصويت المبكر في الترشح للحزب الجمهوري، ولفتت إلى أنه لم يجر الانتهاء بعد من تحديد تلك الولايات.



ولكنها أكدت أن تلك الجولة ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر يناير عندما يعلن عن فرق حملته على مستوى الولايات.



تأثير البداية البطيئة على ترشح ترامب



تأتي هذه الخطوة بعد بداية بطيئة للحملة وخطاب إعلان ترشحه، ما أثر على صورة ترامب السياسية خصوصًا بعد خسارة عدد من المرشحين الرئيسيين في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي.



وتأخر ترامب في إطلاق حملته الانتخابية، أعطى ثقة كافية لمجموعة من المرشحين المحتملين من الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض، لتسويق أنفسهم، ومن بينهم حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ومندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

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