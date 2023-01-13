السعودية تحبط تهريب 81 كجم حشيش في “سقف سيارة”

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، عُثر على 81.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.

وأضافت أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم القبض عليه وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ويغلظ نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة عقوبة تهريب المخدرات إلى الإعدام، نظرا لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة.

وتشمل هذه العقوبة المهرب الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات في الداخل فيوزعها على المروجين.

كما يفرق القانون السعودي بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة، أو بهما معا، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى الإعدام.