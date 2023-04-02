مكتب الحريري نفى مجددًا اتهام مضيفتي طيران له بالاعـتـداء عليهما في طائرته

نفى المكتب الإعلامي للحريري، الاتهامات في تصريح للشبكة، ذاكرًا أن الدعوى “مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تمامًا، تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد الحريري”، مشيرًا إلى أنّ “هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك”، حيث أورد أن “هذه ليست سوى حملة تشهير نظمتها سيدتان تبحثان عن مكاسب مالية.. لا صحة لهذه المزاعم التي لا أساس لها”.

وفي 25 آذار، أكد المكتب الاعلامي للحريري، أن “اسمه غير وارد في دعوى في محكمة في نيويورك، كما يتم التداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أنّه “للمرة الثالثة، تتقدم هاتان المشتكيتان المبهمتا الاسم، واللتان لا تقطنان في الولايات المتحدة ولا تربطهما اي علاقات بها، بدعوى مليئة باتهامات كاذبة تماما، وغير مقبولة، تهدف للاثارة والقدح والذم بحق شخص سعد الحريري، الذي بدوره لا تربطه اي علاقات بالولايات المتحدة. وبعدما وافقت محكمة اخرى في نيويورك سابقًا على طلبنا رد الدعوى الاصلية، ورفضت تلقائيا قبول الدعوى في المحاولة الثانية، تعيد المشتكيتان المبهمتا الاسم والكاذبتان الكرة مرة ثالثة. واللافت ان هذه الدعاوى تقدمها شركة محاماة اتخذت بحقها المحاكم عقوبات لمرات عديدة بسبب سوء تصرفها”.

وأكّد المتكتب، أنّ “الحريري سيبقى يرفض ابتزازه لسداد ملايين الدولارات، التي طلبت منه لقاء الامتناع عن تقديم هذه الدعاوى القانونية. والواقع ان هذه ليست سوى حملة تشهير دبرتها سيدتان تبحثان عن كسب مادي وتقومان بتلطيخ سمعة الرئيس الحريري في سبيل ذلك. ليس هناك اي صحة لهذه المزاعم التي لا اساس لها. وسيدافع الحريري عن نفسه في القضاء، وهو واثق ان حقه سيسود تماما كما حصل في الدعوى الاساسية سابقا”.