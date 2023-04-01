بالصور: إخماد حريق داخل سيارة في عاريا

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حريقاً شبّ داخل سيارة في عاريا-بعبدا. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.

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