بالصور: إخماد حريق داخل سيارة في عاريا

لبنان
By cedro

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حريقاً شبّ داخل سيارة في عاريا-بعبدا. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.

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