بالصور: إخماد حريق داخل سيارة في عاريا

بالصور: إخماد حريق داخل سيارة في عاريالبنان By cedro 04/01/2023 شارك أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢١:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حريقاً شبّ داخل سيارة في عاريا-بعبدا. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات. مواضيع متعلقة شعبة المعلومات اوقفت المشتبه به بالاعـتداء على الصحافية… خلف في اليوم 74 على اعتصامه في المجلس النيابي: أين أنتم يا… فرنجية يُحضّر لمؤتمر صحافي لتأكيد الالتزام بوعوده..… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إخمادبالصورسيارةعاريالبنان شارك
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