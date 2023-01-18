إقتصاد

الليرة اللبنانية تواصل انهيارها.. والدولار يرتفع بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان

By admin

تعيش الليرة اللبنانية حاليا أسوأ تدهور لها منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ نهاية عام 2019.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان مساء اليوم الاربعاء الى 49.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في تراجع لم يسبق له مثيل بتاريخ العملة الوطنية.

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هذا في وقت يترقب اللبنانيون اجراءات منتظرة وتعاميم من مصرف لبنان قد تغير الوضع القائم، بالإضافة الى التخبط في سعر صيرفة التي تم استغلالها من حيتان المال على حساب المواطن العادي.

ورغم أن مسار تراجع العملة اللبنانية ليس بجديد على الساحة الاقتصادية، إلا أن تسارع وتيرة هذا التدهور، وعدم تمكن العملة من الصمود على الهوامش الجديدة التي تخترقها، يعد أمراً غير مألوف، بالنسبة للبنانيين الذين يرون أن عملة بلادهم التي تتراجع دون هوادة دخلت فعلياً مرحلة الانهيار الكبير الذي لا سقف له.

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