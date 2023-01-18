إقتصاد

أزمة “رغيف” تلوح في الأفق

By cedar

كشفت مصادر متابعة أنّ أزمة طحين تلوح في الأفق، مشيرةً إلى أنّ “هذا الموضوع تبيّن من خلال طرح بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، لوضع 8 ملايين دولار، وسحبها من الـSDR  من أجل الطّحين، علمًا أنّ الكميّة في السّوق اليوم تكفي لحوالي أسبوع إلى 10 أيّام كحدّ أقصى”.

أضافت المصادر، لموقع mtv، أنّ “قرض البنك الدّوليّ المخصّص لبواخر الطّحين، لن يُسلّم للبنان قبل أواخر شباط، وفق بعض المستوردين، وبالتّالي، فإنّنا، في المرحلة الممتدّة بين الأيّام العشرة التي ذُكرت سابقاً ونهاية شباط، سنكون أمام أزمة طحين، وبطبيعة الحال أمام أزمة رغيف”، إذ، بعد موافقة مجلس الوزراء، ستأخذ الإجراءات وقتاً بين موافقة وزير المالية، ليفتح بعدها مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة، وبالتّالي، سيدفع المواطن الثّمن خلال هذه الفترة.

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