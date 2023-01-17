هيئة ادارة السير حددت ايام تسديد رسوم الميكانيك للسيارات العمومية والمؤجرة

إقتصاد
By cedar

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:

“إن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات) تُعلم المواطنين الكرام أنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة على:
1- سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية
1- سيارات السياحة العمومية (تاكسي)
3- أما السيارات السياحية المعدّة للتأجير فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغّلة:
– براءة ذمة من المالية
– براءة ذمة من الضمان
– إفادة من وزارة السياحة
– التأمين الإلزامي

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وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس فقط وذلك في المراكز المعتمَدة”.

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