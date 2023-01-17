مراد: رياض سلامة سوف يُحاكم على كل جرائمه وعلى رأسها جريمة تدمير القطاع التربوي

إقتصاد
By cedro

اتهم رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية حسن مراد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتدمير المدارس وضرب مستقبل الأجيال الصاعدة، معتبرًا أن سلامة سوف يُحاكم على كل جرائمه وعلى رأسها جريمة تدمير القطاع التربوي.

وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، ناشد مراد “ما تبقى من ضمير لدى أصحاب المصارف من سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال الإفراج عن أموال المدارس”، مؤكدًا أنّهم اليوم “يقبّلون أيادي” النوّاب من أجل اقرار قانون الكابيتال كونترول ببنود تحميهم من المسائلة بعد سرقتهم لأموال المودعين بالتكافل والتضامن مع من سخّر سلطته وهندساته المالية من أجل الفساد.

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وأكّد مراد أنّ لجنة التربية تتابع مع وزارة التربية مسألة سداد حقوق الأساتذة بمختلف فئاتهم، مؤكدًا أن القطاع التربوي يعتمد على بعض الأموال المحجوزة في وزارة المال بانتظار الإفراج عنها.

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