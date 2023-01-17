مصلحة الاقتصاد سطرت 3 محاضر ضبط في حق معمل للالبان في صيدا وملحمتين في الغازية

جالت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بمؤازرة عناصر من مكتب جهاز امن الدولة في الزهراني وصيدا وبلدة الغازية، حيث نظمت 3 محاضر ضبط : الاول في مدينة صيدا في حق صاحب معمل للالبان والاجبان بسبب عرضه عينة لبنة غير مطابقة للشروط الصحية، والثاني بحق ملحمة في الغازية لعرضها على الواجهة وبيعها لحوم مبردة على انها طازجة، والثالث في ملحمة ثانية في الغازية نتيجة مخالفتها القواعد العامة لسلامة الغذاء.

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