مصلحة الاقتصاد سطرت 3 محاضر ضبط في حق معمل للالبان في صيدا وملحمتين في الغازية

إقتصاد
By cedar

جالت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي بمؤازرة عناصر من مكتب جهاز امن الدولة في الزهراني وصيدا وبلدة الغازية، حيث نظمت 3 محاضر ضبط : الاول في مدينة صيدا  في حق صاحب معمل للالبان والاجبان بسبب عرضه عينة لبنة غير مطابقة للشروط الصحية،  والثاني بحق ملحمة في الغازية لعرضها على الواجهة وبيعها  لحوم مبردة على انها طازجة، والثالث في ملحمة ثانية في الغازية نتيجة مخالفتها القواعد العامة لسلامة الغذاء.

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