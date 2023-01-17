مراقبو حماية المستهلك كشفوا على معامل الاجبان والالبان في النبطية

كشفت فرق المراقبين في مصلحة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بمؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة وشرطة البلديات، على معامل الأجبان والألبان في اقضية وبلدات المحافظة، في عيترون وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون والقليعة وميفدون وشوكين وكفرمان والنبطية، وأخذت عينات من مستحضر اللبنة البلدية وغيرها وتم إرسالها إلى المختبرات المعتمدة لفحصها والتأكد من سلامتها.

وقد صدرت بعض نتائج فحوصات عينات سابقة كانت قد اخذت سابقاً من معامل في المنطقة وجاءت كلها سليمة ومطابقة للمواصفات.

وأعلن رئيس المصلحة محمد بيطار “أن المهمة ستستكمل في الايام القادمة لتشمل كل المعامل والمؤسسات التجارية التي تصنّع وتبيع مستحضرات الالبان والاجبان حفاظاً على سلامة وصحة المواطن”.

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